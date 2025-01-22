Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Семин: «Если Бителло не хочет возвращаться в команду, то нет смысла его держать»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии полузащитника «Динамо» Бителло на тренировочных сборах команды.

«Динамо» разберется в этой ситуации. У них хорошие контакты с латиноамериканским рынком. Если Бителло не хочет возвращаться в команду, то нет смысла его держать. Не думаю, что бразилец — это чересчур большая фигура. Он хороший, перспективный игрок, но не более того», — сказал Семин «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск на Бителло за то, что бразилец не приехал в расположение клуба. Издание пишет, что у игрока в контракте прописан штраф в размере 25 миллионов евро в случае одностороннего расторжения договора. Хавбеку грозит дисквалификация на шесть месяцев.

Юрий Семин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Студентка погибла во время практики в рыбном порту во Владивостоке
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Товарищеский матч «Факела» и «Железничара» отменили из-за погодных условий
Барбоза считает, что «Зенит» будет самым активным клубом РПЛ в зимнее ТО
Агент Барбоза назвал сделку по Венделу выгодной для «Зенита»
Чавес приехал на сборы к «Динамо»
Сметанин: «Зенитовская карета превращается в тыкву»
Барриос останется в «Зените» на следующий сезон
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя