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Сегодня, 21:51

«Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера, Бориса Ротенберга на место спортдира

Отдел футбола «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», «Локомотив» рассматривает экс-защитника команды Бориса Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду клуба Юрия Семина.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Юрий Семин возглавлял московский клуб три раза — с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 год.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локо» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена. О возможном назначении Ротенберга писал «РБ Спорт» в начале сентября.

Борис Ротенберг-младший
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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