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Сегодня, 10:08

Семин считает, что Акинфеев легко заиграл бы в Европе

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент. Смог бы он играть в Европе? Есть только пять или шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне. Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках. Сафонову еще нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 721 матч во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-akinfeev-legko-zaigral-by-v-evrope/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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