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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:46

Семин считает, что Амарал должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.

Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор тоже должен уйти. Нельзя во всем винить только тренера», — цитирует Семина Metaratings.

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
Юрий Семин

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