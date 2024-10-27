Семин считает, что Амарал должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича

Сегодня, 10:46
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.
Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор тоже должен уйти. Нельзя во всем винить только тренера», — цитирует Семина Metaratings.
После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.