Семин считает, что Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике Антоне Миранчуке.

«Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ. Таких игроков у нас единицы. Странно, что он до сих пор находится без клуба», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Антон Миранчук выступал за московский клуб с 2013 года. Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками действовал до лета 2024 года и не был продлен. Таким образом, полузащитник покинул московский «Локомотив» в статусе свободного агента после 11 лет в клубе.