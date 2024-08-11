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Сегодня, 20:05

Семин считает, что Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике Антоне Миранчуке.

«Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ. Таких игроков у нас единицы. Странно, что он до сих пор находится без клуба», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Антон Миранчук выступал за московский клуб с 2013 года. Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками действовал до лета 2024 года и не был продлен. Таким образом, полузащитник покинул московский «Локомотив» в статусе свободного агента после 11 лет в клубе.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Футбол
Юрий Семин
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