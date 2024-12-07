Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

Семин считает, что Барко и Угальде могут играть еще лучше

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил выступления футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Это хорошие игроки, самое главное — у них большая мотивация. Они пришли в наш чемпионат и чувствуют большую ответственность перед болельщиками и собой. Они играют на максимуме своих возможностей, вполне возможно, что они могут еще лучше играть. Мастерство у них есть, они работают на футбольном поле. Считаю, что эти игроки как раз пришли ко двору и становятся лидерами», — сказал Семин «СЭ».

Угальде возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России текущего сезона, на счету 22-летнего костариканца 15 мячей. Всего нападающий провел в этом сезоне 22 игры за «Спартак» во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 3 результативные передачи.

На счету 25-летнего аргентинца Барко также 22 игры за «Спартак» в текущем сезоне, 9 голов и 6 голевых передач.

Александр Абустин

Манфред Угальде
Юрий Семин
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Федорищев — о победе «Акрона» над «Зенитом»: «Что же дальше? Дальше будет больше»
Представитель Дзюбы о решении игрока не праздновать гол «Зениту»: «Он проявил уважение к своей бывшей команде»
Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»
Федорищев: «Поздравляю «Акрон» с победой над «Зенитом». Как говорится, всем чистый спорт»
«Зенит» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 18-го тура: «Зенит» проиграл «Акрону», «Ростов» победил «Крылья Советов» и другие
Сегодня
Вчера
Неделя