Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона

26 ноября, 17:42
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Об этом ранее сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.
«То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, это уже большой плюс, потому что он тренер высокой квалификации. Мы помним те матчи, которые были с «Барселоной», он единственный, кто мог с ними в тот период соперничать. Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное. Получится ли у него привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона? Конечно, получится, тренер же хороший», — сказал Семин «СЭ».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.
Ранее Бердыев работал в РПЛ с «Ростовом» и «Рубином». С казанцами он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка страны (2011/12) и два раза выигрывал Суперкубок России (2010, 2012).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования