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Сегодня, 12:16

Семин считает, что «Бристоль» может стать трамплином для перехода Хайкина в АПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход российского вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Хайкину всегда хотелось играть в Англии. Считаю, «Бристоль» — это старт его долгой карьеры в Туманном Альбионе. Никита сделал первый правильный шаг — он выбрал команду, в которой получит постоянную игровую практику.

Будем надеяться только на лучшее. Дальнейшие результаты Хайкина в чемпионшипе покажут, на что он способен в английском футболе. «Бристоль» может стать трамплином для перехода российского вратаря в АПЛ», — заявил Семин Sport24.

Вчера, 25 января, футболист заключил с «Бристолем» контракт до конца текущего сезона.

Бристоль Сити
Юрий Семин
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