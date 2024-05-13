Семин считает, что «Динамо» может стать чемпионом: «Сегодня команда ни от кого не зависит, кроме самой себя»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

«Все «Динамо» может решить в этой гонке за чемпионство само. Если раньше в турнирной таблице все зависели друг от друга и результатов соперников, то сегодня команда ни от кого не зависит, кроме самой себя. Они в состоянии набрать 4 очка в последних двух играх и взять золото», — сказал Семин «СЭ».

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

(Денис Сафронов)