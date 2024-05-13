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Сегодня, 12:26

Семин считает, что «Динамо» может стать чемпионом: «Сегодня команда ни от кого не зависит, кроме самой себя»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

«Все «Динамо» может решить в этой гонке за чемпионство само. Если раньше в турнирной таблице все зависели друг от друга и результатов соперников, то сегодня команда ни от кого не зависит, кроме самой себя. Они в состоянии набрать 4 очка в последних двух играх и взять золото», — сказал Семин «СЭ».

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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