Семин считает, что «Динамо» значит для Махачкалы больше, чем «Анжи»

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Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал возвращение махачкалинского клуба в соревнования национального уровня.
Ранее в клубе сообщили, что команда возвращается в профессиональный футбол и будет выступать в третьем дивизионе.
«Клубы с руководителями Дагестана сами определятся, нужно ли две команды. Раз «Анжи» решил вернуться, значит, видят в этом смысл. Там есть очень опытный специалист — Гаджи Гаджиев, именно с ним, на мой взгляд, связаны все успехи, которые сегодня есть у «Динамо». Это имеет огромное значение для республики.
Что будет с «Анжи», понять пока сложно. Не так просто содержать сразу две профессиональные команды в регионе. В то же время есть резервы, молодые ребята, пополнение будет — а в каком качестве, трудно комментировать. «Анжи» — бренд? Так и «Динамо» тоже. «Анжи» всего четыре-пять лет был в топе, а за «Динамо» десятилетия истории», — сказал Семин «ВсеПроСпорт».
Тренер возглавлял махачкалинский клуб в 2015 году.
«Анжи» был основан в 1992 году и выступал в чемпионате России в 2000-2002, 2010-2014 и 2015-2019 годах. Лучшее достижение клуба — 3-е место в премьер-лиге сезона-2012/13.
В 2022 году махачкалинцы прекратили выступления на профессиональном уровне.