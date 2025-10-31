Семин считает, что дискуссию о смене Станковича разогревают люди со стороны: «Хотят привезти своего тренера»

31 октября, 14:55
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Такое впечатление, что вся эта дискуссия разогревается со стороны. И делают это те люди, которые хотят поменять тренера и привезти своего. Только руководство знает, как будет. А будет все очень просто. Результат такой не удовлетворяет никого, «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. И если улучшений не будет, то обязательно будет замена», — сказал Семин «СЭ»
Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.
После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.
Serge Pol
А как судят команду?Или по-твоему всё хорошо?Очков 7-8 из-за судейства Спартак недобрал.Ставят левые пенальти,а в чужие ворота 100% не дают.Удаляют игроков,а чужих за тоже самое прощают.За малейшие нарушения дают жёлтые,а противникам за систематические нарушения ничего не показывают.И так почти в каждой игре.
01.11.2025
руслан магомедов
И, семин туда же . Да твой даянка-цыган не тренер вообще, а клоун. И, ДАЙ ЕМУ ХОТЬ СТО ЛЕТ РАБОТАТЬ в чмартаге, ВСЕ БУДЕТ ТАК КАК СЕЙЧАС. По мне так нехай даянка цыган работает вечно в чмартаге.
31.10.2025
Туборг
В Москве полным-полно маразматиков ((.
31.10.2025
oiv1vio
Дискуссии разводят журналисты и эксперты. Но, так это их профессия - подымать и обсуждать разные темы.
31.10.2025
Slim Tallers
А разве Станкович тренер не со стороны?! А какие по стоимости трансферы произвели для него, а на каком месте команда?! Старые маразматики никак не угомонятся.
31.10.2025