Семин считает, что дискуссию о смене Станковича разогревают люди со стороны: «Хотят привезти своего тренера»

Семин считает, что дискуссию о смене Станковича разогревают люди со стороны

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Такое впечатление, что вся эта дискуссия разогревается со стороны. И делают это те люди, которые хотят поменять тренера и привезти своего. Только руководство знает, как будет. А будет все очень просто. Результат такой не удовлетворяет никого, «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. И если улучшений не будет, то обязательно будет замена», — сказал Семин «СЭ»

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.