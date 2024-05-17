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Сегодня, 17:44

Семин считает, что если Станкович не даст результата в «Спартаке», клуб вместе с ним должен покинуть Амарал

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«В этой ситуации хорошую работу провели агенты. У сербов агенты очень квалифицированные. Результат может быть, а может и не быть. Но если его не будет, то вместе с главным тренером должен будет уйти спортивный директор. Если Станкович будет побеждать, то все будут довольны», — сказал Семин «СЭ».

Деян Станкович. «Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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