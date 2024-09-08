Семин считает, что Глушенкова рано называть лучшим игроком РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» признание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком июля и августа в РПЛ.

«Считаю, что лучшим имеет смысл признавать, когда прошла хотя бы половина чемпионата. А сейчас только начало, Максим еще сыграл не очень много игр. Тем не менее, он впечатлил, проведя прекрасный отрезок. И дай бог, чтобы он восстановился после травмы и набрал такие же кондиции. Сейчас главное — продолжать в том же духе», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.