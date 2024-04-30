Семин: «Думаю, испанская лига хорошо подходит Глушенкову»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из молодых игроков мог бы уехать в европейский чемпионат.

— Таких сейчас достаточно: тот же Глушенков, — приводит слова Семина Sport24. — Думаю, он один из реальных игроков, которые могут отправиться за границу. Конечно, если будет какое-то предложение.

- Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил, что Глушенков по уровню — это стартовый состав «Барселоны».

— Я бы так ярко не стал говорить... Несомненно, у него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе. Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Там не такой оборонительный и жесткий футбол, как в Италии. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 34 матча за «Локомотив», в которых забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.