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Сегодня, 02:48

Семин: «Думаю, испанская лига хорошо подходит Глушенкову»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из молодых игроков мог бы уехать в европейский чемпионат.

— Таких сейчас достаточно: тот же Глушенков, — приводит слова Семина Sport24. — Думаю, он один из реальных игроков, которые могут отправиться за границу. Конечно, если будет какое-то предложение.

- Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил, что Глушенков по уровню — это стартовый состав «Барселоны».

— Я бы так ярко не стал говорить... Несомненно, у него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе. Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Там не такой оборонительный и жесткий футбол, как в Италии. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 34 матча за «Локомотив», в которых забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-642901-semin-nazval-rossiyskogo-futbolista-kotoryy-mogby-zaigrat-v-barselone
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Семин
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