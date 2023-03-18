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Семин: «Чтобы превзойти Каладзе, Хвиче нужно выиграть Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский специалист Юрий Семин оценил игру российского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в жтом сезоне.

«Сможет ли Хвича превзойти Каху Каладзе по достижениям? Каха — выдающийся игрок мирового уровня. Чтобы превзойти грузинскую легенду, Хвиче нужно выиграть Лигу чемпионов. Если в этом году он с «Наполи» возьмет трофей, значит, приблизится к достижениям Каладзе. Но они играют на разных позициях: Каха — защитник, Хвича — крайний нападающий. Позиция популярная и о Кварацхелии много говорят. В этом плане он имеет преимущество. Два выдающихся игрока сборной Грузии», — цитирует Sport24 Семина.

В этом сезоне Хвича сыграл в 29 матчах, забил 13 голов и сделал 15 результативных передач. «Наполи» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-semin-chtoby-prevzoyti-kaladze-kvaratskhelii-nuzhno-vyigrat-ligu-chempionov
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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