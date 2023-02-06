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Сегодня, 19:13

Семин считает, что Карпин может возглавить европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Валерия Карпина в европейском футболе.

«Способен ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Вполне может. А почему нет? В той же Испании его хорошо знают, языком он владеет. Тем более он уже там работал. Допускаю, что Карпин своего последнего слова в Испании еще не сказал», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Карпин выступал в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». По окончании игровой карьеры работал генеральным директором и главным тренером московского «Спартака». В августе 2014 года Карпин возглавил «Мальорку», выступающую на тот момент во второй по силе испанской лиге. Через шесть месяцев после назначения российский специалист был уволен с поста главного тренера клуба.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-dopuskayu-chto-karpin-svoego-poslednego-slova-v-ispanii-eshhe-ne-skazal/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Юрий Семин
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