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Сегодня, 18:00

Семин считает, что Клаудиньо в нынешней форме не станет потерей для «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал переход Клаудиньо из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

Сумма трансфера 27-летнего бразильца составила 20 миллионов евро.

«Клаудиньо — это несерьезная потеря для «Зенита». Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше. «Зенит» принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели. Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение», — сказал Семин «РБ Спорт».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
Юрий Семин
ФК Зенит
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