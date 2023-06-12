Семин считает, что «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги суперфинала FONBET Кубка России.

«В финале опыт победил молодость. ЦСКА все-таки более мастеровитая команда, чем «Краснодар». Но у команды Галицкого все впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат. Героем финала назову Акинфеева, однозначно», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

11 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив «Краснодар» в серии пенальти со счетом 6:5. Матч проходил на стадионе «Лужники», основное время встречи завершилось ничейным результатом (1:1).