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Сегодня, 14:34

Семин считает, что «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги суперфинала FONBET Кубка России.

«В финале опыт победил молодость. ЦСКА все-таки более мастеровитая команда, чем «Краснодар». Но у команды Галицкого все впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат. Героем финала назову Акинфеева, однозначно», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

11 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив «Краснодар» в серии пенальти со счетом 6:5. Матч проходил на стадионе «Лужники», основное время встречи завершилось ничейным результатом (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-krasnodar-obyazatel-no-vy-igraet-svoj-pervy-j-trofej-v-blizhajshie-gody/
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Юрий Семин
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