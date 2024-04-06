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Сегодня, 20:20

Семин считает, что «Краснодар» приблизился к золотым медалям РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром» (3:4).

«Очень понравилась игра. Хорошо выглядел «Пари НН». Они показали достойный уровень сопротивления. Рад, что команда Юрана прогрессирует. Что касается «Краснодара», то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды «быки» хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил. Еще они стараются играть в комбинационный футбол, но с этим тоже пока есть проблемы», — сказал Семин «СЭ».

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Благодаря победе над «Пари НН» «Краснодар» набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, опередив «Зенит» (41). При этом сине-бело-голубые имеют один матч в запасе — в воскресенье, 7 апреля, петербургская команда сыграет с «Балтикой».

«Пари НН» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 набранных очков.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Юрий Семин
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