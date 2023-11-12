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Сегодня, 22:40

Семин считает, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ «Зенита» и «Краснодара» (1:1).

«Ничья между «Зенитом» и «Краснодаром» говорит о равенстве сил. Вчера они показали очень хороший футбол, и можно к тому же отметить прекрасную физическую готовность игроков.

«Краснодар» же в этом году явно нацелен на то, чтобы не играть в красивый футбол, а добывать победы. На мой взгляд, «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ», — сказал Семин RT.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.
 
 
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1229973-semin-krasnodar-futbol
ФК Зенит
ФК Краснодар
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