Семин считает, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ «Зенита» и «Краснодара» (1:1).

«Ничья между «Зенитом» и «Краснодаром» говорит о равенстве сил. Вчера они показали очень хороший футбол, и можно к тому же отметить прекрасную физическую готовность игроков.

«Краснодар» же в этом году явно нацелен на то, чтобы не играть в красивый футбол, а добывать победы. На мой взгляд, «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ», — сказал Семин RT.