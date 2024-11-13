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Сегодня, 19:25

Семин — о работе Амарала в «Спартаке»: «Турнирная таблица — самый объективный показатель»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на уход из «Спартака» спортивного директора Томаша Амарала.

«Спартак» сильно отстает от тройки лидеров в РПЛ. У них явный недобор очков в чемпионате. И это заслуженно, так как у них долгое время была нестабильная игра. В принципе, турнирная таблица — это самый объективный показатель результата. Она расставляет всех на те места, которые клубы заслужили», — сказал Семин «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Юрий Семин
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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