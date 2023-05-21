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Сегодня, 01:24

Семин: «Малком и Промес сейчас — два сильнейших игрока РПЛ, они делают наш чемпионат привлекательнее»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре нападающих Квинси Промеса («Спартак») и Малкома («Зенит»).

«Малком и Промес — два сильнейших игрока РПЛ. Не готов сказать, кто из них провал сезон ярче. Оба принесли очень много пользы своим командам и всей лиге. Их игра делает чемпионат привлекательнее для болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Малком лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 23 голами, Промес идет на второй строчке с 18 мячами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-malkom-i-promes-dva-sil-nejshih-igroka-rpl-oni-delayut-chempionat-privlekatel-nee/
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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