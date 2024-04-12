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Сегодня, 10:50

Семин считает, что матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ.

«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. То, что этот матч самый важный в предстоящем туре, всем понятно. Но наш чемпионат со многими неожиданностями. Это очень интересно и хорошо, потому что лидеры очень часто теряют очки с аутсайдерами. Даже после этого матча жизнь у всех продолжается. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре. У кого игроки будут в самом лучшем физическом и психологическом состоянии, тот и выиграет. Это две команды, которые реально претендуют на чемпионство», — сказал Семин «СЭ».

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
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