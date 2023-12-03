Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

Семин считает, что московские матчи РПЛ нужно было перенести на следующий год

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о возвращении на систему «весна-осень».

«Можно было перенести эти матчи на следующий год. А вот стоит ли переходить на систему «весна-осень», от которой отказались, нужно как следует еще проанализировать. По старой системе у нас больше преимуществ, чем недостатков», — сказал Семин «СЭ».

Семин также высказался о влиянии погодных условий на здоровье футболистов.

«В первую очередь вы должны ориентироваться на трибуны, есть люди и их много — есть интерес, нет — значит, неинтересно. Но тут еще вопрос здоровья футболистов. В этих погодных условиях игроки значительно больше подверженны травмам. В разы больше», — добавил Семин.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад, из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» на газон выехал трактор.

Поле на &laquo;ВЭБ Арене&raquo; чистят по&nbsp;ходу матча. Поле стадиона ЦСКА чистят от снега прямо во время матча с «Ростовом»: видео

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
2
Обсудить
Читайте также
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Киссинджер в последнем интервью заявил о невозможности создания Палестины
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Акинфеев слепил подставку под мяч в матче с «Ростовом»