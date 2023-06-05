Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

Семин считает, что «Пари НН» и «Факел» останутся в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о предстоящих стыковых матчах за право участия в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся в Российской Премьер-Лиге, у них большие шансы сохранить прописку. Воронежцам будет немного труднее, потому что им предстоит матч в Красноярске, но, думаю, команда Вадима Евсеева справится с этой задачей. Будет интересно понаблюдать за тем, как команды сражаются за место в чемпионате России», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Пари НН» сыграет в стыковых матчах с «Родиной», а «Факел» — с «Енисеем». Встречи пройдут 7 и 10 июня. Отметим, что клубы Первой лиги проведут первые матчи дома.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-dumayu-pari-nn-i-fakel-ostanutsya-v-rpl/
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Семин
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев заявил, что Сутормин в расширенном списке ЦСКА

Барриоса и Кассьерру вызвали в сборную Колумбии