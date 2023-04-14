Семин считает, что победа над «Ростовом» значительно увеличит шансы «Зенита» на чемпионство

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин уверен, что футболисты ростовской команды смогут навязать борьбу «Зениту» в матче 23-го тура РПЛ.

«Конечно, «Ростов» может навязать борьбу «Зениту». «Ростов» хорошие матчи показывает, много очень энтузиазма, много молодых ребят. Если «Зенит» выиграет, то будут большие шансы [стать чемпионом]. Команда идет по своему чемпионскому графику, смогут ли ему помешать — покажет матч в воскресенье», — приводит ТАСС слова Семина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.