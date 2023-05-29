Семин считает, что противостоянию «Зенита» и «Спартака» уделяют слишком много внимания

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о противостоянии «Зенита» и «Спартака».

«Сможет ли «Спартак» в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство? Их противостоянию уделяют слишком много внимания, оно того не стоит. Будущее я предсказывать не умею. Посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевали золотые медали РПЛ. «Спартак» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.