Семин считает, что Семак может уехать в Европу

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, который назвал Сергея Семака европейским тренером.
«Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер, и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали.
Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — сказал Юрий Семин «Спорту День за Днем».
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза подряд выиграл чемпионат России, однако ни разу не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования