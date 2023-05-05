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Сегодня, 01:56

Семин: «Думаю, что в ближайшее время Слуцкий снова возобновит свою тренерскую карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Леонид Слуцкий в ближайшее время возобновит тренерскую карьеру.

«Он однозначно талантливый человек. Он добился успехов с ЦСКА за счет своей эксклюзивной манеры поведения. Он хорошо знает свою профессию, поработал в качественных командах за границей, приобрел там колоссальный опыт, который обязательно пригодится ему. Думаю, что в ближайшее время он снова возобновит свою тренерскую карьеру. Он понимает все аспекты взаимоотношений между тренером и игроком, поэтому футболисты, которые работали под его началом, сейчас проявляют себя на высшем уровне», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Семина.

Ранее Слуцкий тренировал ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и сборную России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111940_semin_predpolojil_chto_sluckiy_vozobnovit_trenerskuyu_kareru_v_blijayshee_vremya
Футбол
Леонид Слуцкий
Юрий Семин
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