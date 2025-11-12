Семин считает, что совмещение Карпиным работы в сборной и клубе влияет на результаты «Динамо»

12 ноября, 09:00
Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о результатах «Динамо» в сезоне-2025/26.
«У «Динамо» хороший подбор игроков, интересные летние трансферы. Но у футболистов не стопроцентная физическая готовность. Плюс они не нашли баланс при выходе из обороны, из-за чего допускают ошибки и пропускают. Этого баланса нет, поэтому есть такие результаты. Влияет ли на это совмещение Карпиным работы в сборной и клубе? Вне сомнений. Он находится в сборной во время международной паузы. Возможно, игроки «Динамо» отвыкают от требований тренера, когда его нет. Если бы были другие результаты, то об этом бы не говорили. Тренер зависит от результата. Если он есть, то все отлично, если нет, это большая проблема», — сказал Семин «СЭ».
«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 17 очками в 15 матчах. Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июля 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с должностью главного тренера сборной России, которую он возглавляет с июля 2021 года.
По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время ноябрьской паузы на матчи сборных.
H Aleksej
12.11.2025
rac135
Не понимаю, о каком совмещении идет речь?) КАРПИН «Работа в сбродной даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать » Газета.ru 11.11.25 То есть «Динамо» это шабашка)
12.11.2025
Slim Tallers
Влияет. Только основная причина в том,что Карпин слабый тренер. Динамо посыпалось ещё до матчей сборных. Игроки не воспринимают Валеру,скоро начнут просто плавить его.
12.11.2025
Dron56
Наверное когда Карпин в сборной игроки динамо вареньем обьедаются, поэтому физическую форму и теряют .
12.11.2025
hovawart645
Палыч прав, как всегда. Просто банкиры ждали, что у тренера сборной абонемент на пенальти, а газовые эту опцию отключили)
12.11.2025
с13
А может оно в лучшую сторону влияет? Если бы не совмещал - может было бы ещё хуже.
12.11.2025
Dzendex
Одним только руководам Динамо изначально это было неведомо, что совмещение это даже символически 50% в сборную и 50 в клуб, думайте теперь....
12.11.2025