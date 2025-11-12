Видео
12 ноября, 09:00

Семин считает, что совмещение Карпиным работы в сборной и клубе влияет на результаты «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о результатах «Динамо» в сезоне-2025/26.

«У «Динамо» хороший подбор игроков, интересные летние трансферы. Но у футболистов не стопроцентная физическая готовность. Плюс они не нашли баланс при выходе из обороны, из-за чего допускают ошибки и пропускают. Этого баланса нет, поэтому есть такие результаты. Влияет ли на это совмещение Карпиным работы в сборной и клубе? Вне сомнений. Он находится в сборной во время международной паузы. Возможно, игроки «Динамо» отвыкают от требований тренера, когда его нет. Если бы были другие результаты, то об этом бы не говорили. Тренер зависит от результата. Если он есть, то все отлично, если нет, это большая проблема», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 17 очками в 15 матчах. Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июля 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с должностью главного тренера сборной России, которую он возглавляет с июля 2021 года.

По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

