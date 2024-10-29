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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 04:26

Семин считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что у «Спартака» нет шансов в борьбе за чемпионство в сезоне-2024/25.

«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для команды. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У «Спартака» игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее клуб стабилизирует состав, тем быстрее наберет свои очки. Красно-белым нужна стабильность», — приводит Metaratings слова Семина.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Источник: Metaratings

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