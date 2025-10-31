Семин считает, что «Спартак» рискует потерять шансы на титул, если не обыграет «Краснодар»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Мне кажется, этот матч более важный с точки зрения турнирной таблицы для «Спартака». Потому что если они не выиграют, то, на мой взгляд, их шансы на борьбу за высокие места совсем минимальные. «Краснодар» сейчас в хорошем физическом и психологическом состоянии. Они готовы к борьбе за чемпионство», — сказал Семин «СЭ».

«Быки» с 29 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые (22 очка) находятся на шестой строчке.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.