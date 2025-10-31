Семин считает, что «Спартак» рискует потерять шансы на титул, если не обыграет «Краснодар»

31 октября, 14:40
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».
«Мне кажется, этот матч более важный с точки зрения турнирной таблицы для «Спартака». Потому что если они не выиграют, то, на мой взгляд, их шансы на борьбу за высокие места совсем минимальные. «Краснодар» сейчас в хорошем физическом и психологическом состоянии. Они готовы к борьбе за чемпионство», — сказал Семин «СЭ».
«Быки» с 29 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые (22 очка) находятся на шестой строчке.
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Славомудр Приморский
Он их потерял ещё весной, когда продлили Стана.
01.11.2025
Дмитрий Ильин
Юра ты пьян чтоли??? Ну какое чемпионство?
31.10.2025
Alex Vik
СМ потерял шансы еще 10 лет назад. Но небольшие шансы на ничейку сохраняет.
31.10.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Если очей не растерять Всем верхним - есть нюансы: "Спартак" рискует потерять На золото все шансы!
31.10.2025
199
Тиииитул! Зимой может выиграют турнир четырёх-вот и титул.
31.10.2025
gan75
Юрий Палыч льстит Спартаку. Их шансы на медали в этом сезоне закончились в конце прошлого сезона...
31.10.2025