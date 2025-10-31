Видео
31 октября, 14:40

Семин считает, что «Спартак» рискует потерять шансы на титул, если не обыграет «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Мне кажется, этот матч более важный с точки зрения турнирной таблицы для «Спартака». Потому что если они не выиграют, то, на мой взгляд, их шансы на борьбу за высокие места совсем минимальные. «Краснодар» сейчас в хорошем физическом и психологическом состоянии. Они готовы к борьбе за чемпионство», — сказал Семин «СЭ».

«Быки» с 29 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые (22 очка) находятся на шестой строчке.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

6

  • Славомудр Приморский

    Он их потерял ещё весной, когда продлили Стана.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ильин

    Юра ты пьян чтоли??? Ну какое чемпионство?

    31.10.2025

  • Alex Vik

    СМ потерял шансы еще 10 лет назад. Но небольшие шансы на ничейку сохраняет.

    31.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Если очей не растерять Всем верхним - есть нюансы: "Спартак" рискует потерять На золото все шансы!

    31.10.2025

  • 199

    Тиииитул! Зимой может выиграют турнир четырёх-вот и титул.

    31.10.2025

  • gan75

    Юрий Палыч льстит Спартаку. Их шансы на медали в этом сезоне закончились в конце прошлого сезона...

    31.10.2025

    Юрий Семин
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
