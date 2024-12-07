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Сегодня, 17:23

Семин считает, что Станкович сумел привить «Спартаку» победный дух Романцева

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как раз прошло полгода. За это время он достаточно быстро нашел правильные решения, как мобилизовать команду, как спартаковцам привить этот победный дух, который всегда был у Романцева. Думаю, он нашел это. Игроки стали лучше играть. Это значит, что хорошо и правильно ведется работа, эмоционально команда очень сильно выглядит. Физическое состояние стабильное.

Ну, сейчас наступает второй этап — большой перерыв. Как он его проведет? В Европе таких перерывов по два месяца не бывает. Вот тогда и будем говорить о том, выбрался «Спартак» из своих сложностей или нет. Сейчас он хорошо работает — «Спартак» неплохо играет», — сказал Семин «СЭ».

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

Александр Абустин

Деян Станкович
Юрий Семин
ФК Спартак (Москва)
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