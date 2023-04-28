Семин считает, что только Промес может сравняться по мастерству с Малкомом

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказывался о легионерах в РПЛ.

«Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле. Малком — ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес из «Спартака», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мир РПЛ после 24-х туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 58 очков. На второй строчке расположился «Ростов», записав на свой счет 49 баллов. «Спартака» занимает третье место, набрав 48 очков.

Малком лидирует в таблице по системе гол+пас, он забил 18 мячей и отдал 7 результативных передач. Промес занимает вторую строчку, имея в своем активе 17 голов и 6 результативных передач.