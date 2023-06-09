Семин считает, что в «Динамо» нужно пригласить российского тренера

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с выбором тренера в «Динамо».

«Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. Не знаю, почему наши топ-клубы настойчиво рассматривают только иностранцев на пост главного тренера. В «Динамо» надо пригласить российского тренера,с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа! Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.