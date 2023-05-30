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Сегодня, 16:23

Семин: «В гонке за второе место все зависит от матча ЦСКА и «Ростова»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мыслями о борьбе за второе место в РПЛ.

«В гонке за второе место все зависит от матча ЦСКА и «Ростова». Кто выиграет эту встречу, тот и будет серебряным призером. Каждая игра важна, но эта очень. Я не пойду на этот матч. Для обеих команд эта игра позволит подвести итог работы за весь сезон. Не знаю, на что надо надеяться «Спартаку», чтобы стать вторым. Все в руках ЦСКА и «Ростова». Но в футболе всякое бывает, поэтому могут быть и сюрпризы. Думаю, что ЦСКА — фаворит в матче с ростовчанами, потому что они играют дома», — цитирует Семина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-v-gonke-za-vtoroe-mesto-vsyo-zavisit-ot-matcha-cska-i-rostova-armeicy-v-nyom-favority-255068/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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