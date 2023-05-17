Семин считает, что в РПЛ должны работать отечественные тренеры

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что в РПЛ должны работать отечественные тренеры.

«На мой взгляд, сегодня, конечно, в нашем футбол должны в большей степени работать российские тренеры, потому что топового тренера-иностранца мы не в состоянии пригласить. С другой стороны, посмотрите, как хорошо играют с российскими тренерами ЦСКА, «Ростов», «Зенит». Федотов, Карпин, Семак — это же наши специалисты, и никто умения подготовить команду, умения достичь результатов у них отнять не может. «Ахмат» тоже, наверное, можно отметить. Это все наша школа, и они молодцы, они хорошо работают. Посмотрите, Вадим Евсеев из молодого поколения. Это тренер, который обладает невероятными волевыми качествами, характером. Куда бы он ни приходил, везде у него есть движение вперед. У него, самое главное, игроки растут. Посмотрите, что такое была «Уфа» и что потом с «Уфой» стало после ухода Евсеева», — приводит слова Семина «KP.RU».

14 мая «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.