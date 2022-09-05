Семин считает, что вслед за Комппером «Локомотив» должен покинуть Цорн

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Марвина Комппера.

«Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители. Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал», — сказал Семин «СЭ».

5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.