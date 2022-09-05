Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 15:38

Семин считает, что вслед за Комппером «Локомотив» должен покинуть Цорн

Дмитрий Барулев

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Марвина Комппера.

«Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители. Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал», — сказал Семин «СЭ».

5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Марвин Комппер
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
22
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Химках» не исключили смену гендиректора клуба в ближайшее время

Булыкин об увольнении Комппера: «Надо искать нового тренера, чтобы наводил порядок»