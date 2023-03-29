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Сегодня, 18:24

Семин: «Захарян — хороший игрок, но ему не хватает стабильности»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Есть ли спад в игре Захаряна? Об этом не буду судить. Арсен — хороший игрок, талантливый, но ему не хватает стабильности. Так скажем, есть куда прибавлять», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

В 21-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет дома против «Сочи». Матч пройдет 1 апреля на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-zaharyan-horoshij-igrok-no-emu-ne-hvataet-stabil-nosti/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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