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17 апреля, 13:00

Семин считает, что «Зенит» и ЦСКА находятся в наилучших кондициях

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ» о вылете «Ростова» и «Динамо» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наверное, не удивлен. Они проиграли командам хорошего уровня, которые на сегодняшний момент находятся в своих наилучших кондициях. Они ставят задачу выиграть этот Кубок. Поэтому тут особенных неожиданностей нет», — сказал Семин «СЭ».

В среду, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России и по сумме двух встреч (1:2, 0:0) опустилось в нижнюю сетку турнира. Игра бело-голубых со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов состоится 29 апреля — 1 мая.

«Зенит» же одержал победу над «Ростовом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBETКубка России.

Питерцы победили со счетом 3:0 по сумме двух встреч и вышли в финал Пути РПЛ. На этой стадии «Зенит» сыграет против ЦСКА. Первый матч состоится 29 апреля — 1 мая. Ответный — 13-15 мая.

2
Юрий Семин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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