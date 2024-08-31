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Сегодня, 15:17

Семин: «Локомотив» заставил усомниться в чемпионстве «Зенита»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что железнодорожники своей игрой дали повод усомниться в победе петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки. «Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Семин ТАСС.

После шести туров «Локомотив», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идет «Зенит», в активе которого 14 очков.

Источник: ТАСС
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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