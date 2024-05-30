Семин об отставке Гончаренко: «Не вижу логики в этой ситуации»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость об отставке главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Клуб из Екатеринбурга объявил об увольнении 46-летнего белорусского специалиста 30 мая. За день до этого, 29 мая команда уступила «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — сказал Семин «СЭ».

Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года. Готовить команду к ответному матчу с «Акроном», который пройдет 1 июня, будет Евгений Аверьянов.