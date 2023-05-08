Семин считает пятое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ проблемой других команд

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что команды РПЛ должны разобраться, почему они не могут составить конкуренцию «Зениту».

«Можно ли будет конкурировать с «Зенитом» в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». «Зенит» молодец, их нужно поздравить. Видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков. Победа «Зенита» — проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе», — приводит ТАСС слова Семина.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.