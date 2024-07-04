Семин считает Замбию хорошим соперником для России: «Спарринг будет интересным»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Замбии.
«Замбия одна из хороших африканских команд. Спарринг будет интересным. РФС в последнее время находит хороших соперников для матчей», — сказал Семин «СЭ».
4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.
(Александр Абустин)