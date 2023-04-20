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Сегодня, 21:34

Семин: «Зенит» провел сезон стабильнее всех и заслуженно станет чемпионом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, «Зенит» провел сезон стабильнее всех и станет чемпионом в сезоне-2022/23.

«Итоги сезона подводить еще рано, вся борьба впереди. Понятно, что сместить «Зенит» с первого места будет очень тяжело. Они провели сезон стабильнее всех и заслуженно станут чемпионами. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» занимает второе место с 46 очками. На третьей строчке располагается «Спартак», который набрал 45 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-zenit-provel-sezon-stabil-nee-vseh-i-zasluzhenno-stanet-chempionom/
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Юрий Семин
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