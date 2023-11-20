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Сегодня, 17:28

Семин считают, что ретро-матчи помогают популяризировать футбол

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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу железнодорожников в ретро-матче против ЦСКА (1:0).

«Самое важное, что на эту игру пришли болельщики. Значит, им было интересно добраться до стадиона и отдать определенную дань уважения тому матчу, который прошел 21 год назад. Считаю, что к самому мероприятию была составлена хорошая программа, публика смогла не только увидеть известных футболистов, но и пообщаться с ними. Наверное, организация подобных ретроматчей — это правильная затея, ведь они тоже помогают в популяризации футбола», — цитирует Семина RT.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.

Источник: RT
Юрий Семин
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