Семин сомневается, что «Ростов» сохранит достойное финансирование после ухода Арутюнянца

Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

Ранее генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил об обеспокоенности финансовым положением клуба.

«Там всегда были проблемы. Арутюнянц эти проблемы нивелировал, своим участием, своей любовью к клубу. Сможет ли другой человек или нет — большой вопрос. «Ростов» — важная команда для нашей лиги, всего российского футбола, для города. Арутюнянц свою работу сделал блестяще за весь этот период», — сказал Семин «СЭ».

51-летний Арутюнянц покинул свой пост 15 октября. Он занимал пост президента клуба с июня 2017 года.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.