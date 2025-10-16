Семин сомневается, что «Ростов» сохранит достойное финансирование после ухода Арутюнянца

16 октября, 15:00
Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.
Ранее генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил об обеспокоенности финансовым положением клуба.
«Там всегда были проблемы. Арутюнянц эти проблемы нивелировал, своим участием, своей любовью к клубу. Сможет ли другой человек или нет — большой вопрос. «Ростов» — важная команда для нашей лиги, всего российского футбола, для города. Арутюнянц свою работу сделал блестяще за весь этот период», — сказал Семин «СЭ».
51-летний Арутюнянц покинул свой пост 15 октября. Он занимал пост президента клуба с июня 2017 года.
После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.
Mamoru
Шпалыч понял, что проект гиблый, сразу и свалил. Обещали усиление состава, а не случилось. В итоге немного протянули за счет совмещения Карпина.
16.10.2025
Фирсыч
Как Сёмин на хваливает Арутюнянца. Видимо, за те несколько месяцев, что Сёмин тренировал Ростов, Арутюнянц щедро осыпал его деньгами.
16.10.2025
199
Развалили ипподром, теперь будут разваливать Ростов.
16.10.2025
zg
В Ростове финансы итак напевали романсы,че тут "адмиралить" то...И так то хз,чей уход и на что может повлиять!)
16.10.2025