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Сегодня, 12:17

Семин сравнил уровень игры Угальде и Кордобы

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» сравнил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Они разные игроки, но, думаю, что одного уровня. У Кордобы тоже есть свои преимущества, потому что его команда в турнирной таблице выше, чем «Спартак». Он игрок командный, такой стержень «Краснодара», — сказал Семин «СЭ».

Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку.

Александр Абустин

Джон Кордоба
Манфред Угальде
Юрий Семин
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