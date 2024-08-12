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Сегодня, 15:13

Семин связал низкую результативность ЦСКА с уходом Чалова

Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«У ЦСКА очень хорошая оборона. Может быть, с уходом Чалова в атакующих действиях у них не совсем получается. Команда физически мощная. В этом поражении ничего страшного нет, потому что сошлись две команды примерно одинакового уровня.

Конечно, в атакующих действиях должны внести поправки. Может быть, им стоит перейти на 4 защитника. Но там есть тренер, который решает это. У каждого есть свои козыри, у ЦСКА это игра в обороне», — сказал Семин «СЭ».

По итогам 4 туров ЦСКА с 7 очками идет на 4-й строчке турнирной таблицы. «Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками находится на 7-м месте.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
0
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