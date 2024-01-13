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Сегодня, 13:15

Семин: «То, что «Спартак» обыгрывал всех из-за большего бюджета, — глупость. Просто Романцев работал лучше всех»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» царил в российском футболе 1990-х.

— Как относитесь к аргументации недоброжелателей Романцева — что он выигрывал, пока у «Спартака» было больше денег, чем у остальных? А как только конкуренты подравнялись и вышли вперед, так победы и закончились?

— Как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров. Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках — в частности, в Лиге чемпионов — и продажи им же подготовленных футболистов в Европу, — следствие этой работы, а не преимущества «Спартака» в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок.

Олег нашел и привез в «Спартак» без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков! А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны!

— Пару десятков легко можно насчитать. От Царя Мостового до автора голов в победных финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Аленичева.

— Громадное количество! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами! Не было!

— В футбольном мире общеизвестно, что он вообще терпеть не мог говорить с игроками о деньгах, и когда кто-то из них по недомыслию шел к нему с тем, что недостаточно платят, надо бы прибавить — мало им не казалось.

— Зато он мог разглядеть и убедить игроков. Олег понял, что ему нужны два техничных центральных защитника, которые хорошо играют в пас, и взял Онопко с Никифоровым. Не просто потому, что они — хорошие футболисты, а потому что они вписывались в его модель.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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